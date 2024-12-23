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Строительство В Выборгском районе построили новый детский сад на 270 детей с бассейном

В Выборгском районе построили новый детский сад на 270 детей с бассейном

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На Манчестерской улице в Выборгском районе построили новый детский сад на 270 мест. Как рассказали в холдинге Setl Group, садик рассчитан на 270 детей от полутора до семи лет в 12 группах.

В трехэтажном здании садика помимо спален и игровых разместятся физкультурный и музыкальные залы, комнаты для кружков, медицинский кабинет, а также бассейн. А во дворе оборудованы две спортивные и 12 игровых площадок с песочницами, горками, качелями и дуги оборудованием.

Садик стал третьим в ЖК «Панорама парк Сосновка».

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