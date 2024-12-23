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Общество Под простыней в заброшенной квартире в Париже нашли шедевр стоимостью 2 млн евро

Под простыней в заброшенной квартире в Париже нашли шедевр стоимостью 2 млн евро

3 768
5 комментариев

Уникальная, долгое время считавшаяся утерянной, скульптура отвергнутой любовницы Огюста Родена случайно обнаружилась в пустой квартире в центре Парижа, неподалеку от Эйфелевой башни, где давно никто не жил, сообщает The Times.

Как пишет газета 23 декабря, французский аукционист Матье Семон, приглашенный для оценки имущества этой квартиры, нашел под простыней бронзовую копию скульптуры «Зрелый возраст» Камиллы Клодель. Работа, изображающая душевную боль Клодель после разрыва с Роденом, считалась утраченной. Ее оценочная стоимость составляет от 1,5 до 2 миллионов евро.

«Зрелый возраст», один из признанных шедевров Клодель, передает отчаяние художницы, осознавшей, что Роден, великий французский скульптор, который был ее наставником и любовником, не собирался покидать свою давнюю спутницу Розу Бере ради нее. Разрыв с Роденом так сильно повлиял на психическое состояние Клодель, что она провела 30 лет в психиатрической больнице, где и скончалась.

Скульптура была изначально создана в виде гипсовой модели в конце XIX века. Она изображает три обнаженные фигуры: Роден стоит в центре, покидая юную и умоляющую Клодель ради пожилой Бере, которая ведет его навстречу смерти.

Бронзовая копия работы 1902 года находится в музее Орсе в Париже, а еще одна, датированная 1913 годом, хранится в музее Родена. Найденная Семоном скульптура является одной из шести меньших бронзовых копий, отлитых в 1907 году. До этого момента была известна лишь одна из шести копий. Считается, что оригинальная гипсовая модель была уничтожена около 1913 года.

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Комментарии
5
Wiring
31 минута
А потом Баснер её Рыболовлеву втюхает - за очередной оригинал..
prosto korsak
1 час
В квартире, где никто долго не жил, под простынёй могли найти и саму Камиллу Клодель.
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