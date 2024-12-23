Криштиану Роналду встретил «Рождественского козла» в Финляндии: видео

Футбольная суперзвезда Криштиану Роналду прилетел в Финляндию и встретился с Йоулупукки — «Рождественским козлом» на финский манер, или, проще говоря, Санта-Клаусом. Вместе с ним в Суоми прибыла и большая семья знаменитого нападающего. Супруга футболиста выложила видео в соцсетях.

Источник: Соцсети

Источник: Соцсети







На записи, которую опубликовала 23 декабря Джорджина Родригес (а позже и сам Роналду на своей странице с 645 миллионами подписчиков), дети футболиста в шапочках Санты слушают рождественскую песню, которую исполняет Санта-Клаус на финском языке. В кадре на заднем плане с улыбкой и восторженным выражением лица появляется сам футболист.

«Мы уже оставили свои письма в доме Санты», — подписала видео Родригес.

В семье Криштиану Роналду пятеро детей, двое из которых рождены в союзе с Родригес. В настоящее время Роналду играет за саудовский клуб «Аль-Наср».