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Общество Криштиану Роналду встретил «Рождественского козла» в Финляндии: видео

Криштиану Роналду встретил «Рождественского козла» в Финляндии: видео

1 899
6 комментариев

Футбольная суперзвезда Криштиану Роналду прилетел в Финляндию и встретился с Йоулупукки — «Рождественским козлом» на финский манер, или, проще говоря, Санта-Клаусом. Вместе с ним в Суоми прибыла и большая семья знаменитого нападающего. Супруга футболиста выложила видео в соцсетях.

Источник:
Источник:

На записи, которую опубликовала 23 декабря Джорджина Родригес (а позже и сам Роналду на своей странице с 645 миллионами подписчиков), дети футболиста в шапочках Санты слушают рождественскую песню, которую исполняет Санта-Клаус на финском языке. В кадре на заднем плане с улыбкой и восторженным выражением лица появляется сам футболист.

«Мы уже оставили свои письма в доме Санты», — подписала видео Родригес.

В семье Криштиану Роналду пятеро детей, двое из которых рождены в союзе с Родригес. В настоящее время Роналду играет за саудовский клуб «Аль-Наср».

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Комментарии
6
Сила в Правде!!
55 минут
вот бы российских детишек свозить туда...
В д. Гадюкино - дожди.
43 минуты
Это он ещё на российских дорогах не был.
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