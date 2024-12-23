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Происшествия Девять лет в колонии проведет петербуржец, который трогал девочку в авто

Девять лет в колонии проведет петербуржец, который трогал девочку в авто

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15 комментариев

Петербургский городской суд приговорил к 9 годам исправительной колонии строгого режима Александра Кузнецова, который позволил себе лишнего с 11-летней девочкой. О сроке 23 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд установил, что 12 сентября прошлого года в салоне машины на улице Спирина в Красном Селе фигурант трогал потерпевшую. Свою вину Кузнецов не признал, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14 лет.

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Комментарии
15
gatsby55
1 час
В наше время детей надо стороной обходить.
never mind
50 минут
Самая рискованная профессия - учитель физкультуры в школе. Показал, как на канат забираться - присел на строгач.
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