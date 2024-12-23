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Общество Находка мирового масштаба. В Якутии показали тушу мамонтенка возрастом 50 тысяч лет

Находка мирового масштаба. В Якутии показали тушу мамонтенка возрастом 50 тысяч лет

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26 комментариев

Туша мамонтенка возрастом более 50 тысяч лет была обнаружена в Верхоянском районе Якутии — на территории стационара Северо-Восточного федерального университета. Находку показали 23 декабря в Музее мамонта СВФУ.

Заведующий музеем Максим Чепрасов во время презентации рассказал, что найденная туша мамонта — одна из лучших, которые когда-либо удавалось отыскать. Чепрасов уточнил, что тушу нашли еще летом текущего года местные жители в районе Батагайского кратера. Дальше начались обсуждения о передаче частей мамонта в университет для исследования. Заведующий музеем подчеркнул, что до этого в мире было найдено всего шесть останков мамонтов, пять из них — в России.

Найденного мамонтенка сотрудники университета назвали Яной.

«Это настоящая находка мирового масштаба! Яна позволит ученым СВФУ сделать новые открытия в области палеоэкологии, генетики и онтогенеза мамонтов», — сказали в университете.

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Комментарии
26
Заливщик голосовых планок
1 час
Россия - родина слонов!(с)
Гость
53 минуты
Из него извлекут ген долговечность и верховный будет жить 700 лет, как обещал глава РТ.
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