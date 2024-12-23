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Общество В Австралии в возрасте 90 лет скончалась гигантская рептилия из фильма «Крокодил Данди»

В Австралии в возрасте 90 лет скончалась гигантская рептилия из фильма «Крокодил Данди»

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1 комментарий

Крокодил Бёрт, сыгравший в фильме 1986 года «Крокодил Данди», скончался в австралийском Дарвине. Животному было около 90 лет, в длину он достигал 5,1 метра и весил 700 кг.

«С большой грустью сообщаем о кончине Берта, легендарного морского крокодила и звезды австралийской классики „Крокодил Данди“», — сообщается в соцсетях террариума Crocosaurus Cove, в котором о рептилии заботились с 2008 года.

Издание Wales Online рассказало, что Бёрта отловили в 80-х годах прошлого века в реке Рейнольдс. Он стал одним из самых узнаваемых крокодилов благодаря роли в кино. В 2008 году его переместили в Crocosaurus Cove, где он прожил все оставшиеся годы, так и не найдя себе пару.

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Комментарии
3
Митя Антонов
1 минута
"В 2008 году его переместили в Crocosaurus Cove, где он прожил все оставшиеся годы, так и не найдя себе пару". Всё ясно - умер от одиночества.
Гость
12 минут
Не уберегли!(( ..90 лет жил - и еще столько прожил бы!
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