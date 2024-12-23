Глава петербургского НИИ вакцин и сывороток услышал приговор за покушение на взятку

И.о. директора ФГУП «Санкт-Петербургское НИИ вакцин и сывороток» Евгений Маковский получил девять лет исправительной колонии строгого режима за покушение на получение взятки. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Приговором Головинского районного суда города Москвы Маковский Евгений Викторович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ („Покушение на получении взятки“)», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, около 20 миллионов рублей Маковский получил от гендиректора ООО «Русбиофарм» Сергея Иссерса за продление срока действия договора на поставку вакцины «Конвасэл».

Помимо Маковского, приговор заслушал и его посредник Игорь Рудых. Суд назначил ему восемь лет колонии особого режима. Известно, что ранее мужчина был судим за покушение на убийство.