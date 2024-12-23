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Общество Никиту Михалкова оштрафовали

Никиту Михалкова оштрафовали

6 251
30 комментариев

Никиту Михалкова оштрафовали на 300 рублей за отсутствие сведений о страховых взносах в Академии кинематографического и театрального искусства, которые режиссер не предоставил в срок. Об этом пишут РИА Новости 23 декабря.

Отмечается, что речь идет об отчете по форме ЕФС-1. В судебное заседание Михалков не пришел. Постановление в отношении режиссера было вынесено еще в ноябре.

Академия кинематографического и театрального искусства была основана Михалковым. Он также является ее ректором.

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Комментарии
31
282903975
50 минут
Уже объявили народный сбор средств на оплату штрафа?:))
AndrewBarsik
1 час
"Вытер ноги" об Закон, проигнорировал суд, ущемил права застрахованных, перестал снимать интересное кино. Виновен!
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