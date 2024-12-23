Никиту Михалкова оштрафовали на 300 рублей за отсутствие сведений о страховых взносах в Академии кинематографического и театрального искусства, которые режиссер не предоставил в срок. Об этом пишут РИА Новости 23 декабря.

Отмечается, что речь идет об отчете по форме ЕФС-1. В судебное заседание Михалков не пришел. Постановление в отношении режиссера было вынесено еще в ноябре.

Академия кинематографического и театрального искусства была основана Михалковым. Он также является ее ректором.