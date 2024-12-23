Александр Худяков выпускает в «Шуме» театральный сериал по Платону

«Кабаре Шум», не изменяя своей авангардной натуре, 25 декабря представляет премьеру иммерсивного сериала «Диалоги», основанного на философских трудах Платона. Александр Худяков превращает древнегреческую философию в живой, остроумный и провокационный диалог со зрителем.

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Александр Худяков, не только актер, но и режиссер проекта, вместе со своим партнером Иваном Вальбергом проведет зрителей по лабиринтам платоновской мысли. Что есть справедливость? Где грань между бытием и небытием? В чем заключается истинная природа любви? Эти и многие другие фундаментальные вопросы философии станут отправной точкой для размышлений и споров.

«Диалоги» — интерактивный перформанс, где каждый зритель оказывается соучастником философской дискуссии, которая складывается из адаптированных текстов Платона и актерской импровизации, в результате чего ход спектакля зависит от вовлеченности аудитории. Каждый предстоящий показ спектакля — отдельная глава, посвященная конкретной философской проблеме, поэтому присоединиться к спектаклю-сериалу можно на любом этапе. Первый эпизод посвящен понятию справедливости.

«Кабаре Шум» планирует приглашать известных петербургских деятелей, чтобы их мнения и взгляды обогатили беседу со зрителями.

Александр Худяков поделился задумкой проекта: «Мы хотели сделать историю, связанную с разговорами людей в баре. Но просто чтобы люди общались — это неинтересно. Должна быть большая тема. Когда я изучал Платона, меня заинтересовало сразу несколько аспектов в его философии. Остановиться на какой-то одной теме было бы неправильно. Так возникла идея сделать сериал: взять Платона, почитать его, обсудить темы, которые он поднимает в диалогах с Сократом.

Мы планируем выпускать каждые два-три месяца новую серию. Тут нет претензии на то, что мы серьезные исследователи философии Платона, это скорее повод поговорить с людьми на сложные темы. Озвучить «Диалоги» и порассуждать над ними. А бар — такое место, где можно говорить о самом разном, в том числе о философии».