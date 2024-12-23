В «Росфото» открывается выставка, посвящённая зимнему Петербургу

Выставочный центр вспоминает песню группы «Кино»: «Я люблю этот город, но зима здесь слишком длинна». Эти слова точно описывают отношение большинства петербуржцев к холодному времени года. Зима длинная, и именно в этот период (три, четыре месяца или полгода — когда как) мы познаём переменчивость петербургской погоды.
Возможно, именно снег и зимний свет (и его отсутствие) создают неповторимую ленинградскую/петербургскую графичность, которая так отличает наш город. Традиционно она вдохновляет фотографов: на выставке в «Росфото» вы увидите работы Бориса Смелова, Леонида Богданова, Сергея Свешникова, Людмилы Таболиной, Юрия Цехновицера, Бориса Конова и других мастеров.
В «Росфото» отмечают, что зимние фотографии — это авторские высказывания разных эпох, в которых отражались тенденции. Снимки 1960—1970-х отличают выверенные и строгие композиции, в работах 1980-х годов больше непосредственных сцен, а к 1990-м авторы начинают экспериментировать с ракурсами, композиционными схемами и техниками печати. Сквозь десятилетия проходит образ зимнего Петербурга, его особой красоты, которую жители не всегда замечают, ведь «зима здесь слишком длинна».
Выставка «…Но зима здесь слишком длинна» пройдёт на втором этаже Парадного корпуса «Росфото» с 24 декабря 2024 года по 23 февраля 2025-го. 0+