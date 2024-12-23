В «Росфото» открывается выставка, посвящённая зимнему Петербургу

Выставочный центр вспоминает песню группы «Кино»: «Я люблю этот город, но зима здесь слишком длинна». Эти слова точно описывают отношение большинства петербуржцев к холодному времени года. Зима длинная, и именно в этот период (три, четыре месяца или полгода — когда как) мы познаём переменчивость петербургской погоды.

Источник: РОСФОТО







Возможно, именно снег и зимний свет (и его отсутствие) создают неповторимую ленинградскую/петербургскую графичность, которая так отличает наш город. Традиционно она вдохновляет фотографов: на выставке в «Росфото» вы увидите работы Бориса Смелова, Леонида Богданова, Сергея Свешникова, Людмилы Таболиной, Юрия Цехновицера, Бориса Конова и других мастеров.

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В «Росфото» отмечают, что зимние фотографии — это авторские высказывания разных эпох, в которых отражались тенденции. Снимки 1960—1970-х отличают выверенные и строгие композиции, в работах 1980-х годов больше непосредственных сцен, а к 1990-м авторы начинают экспериментировать с ракурсами, композиционными схемами и техниками печати. Сквозь десятилетия проходит образ зимнего Петербурга, его особой красоты, которую жители не всегда замечают, ведь «зима здесь слишком длинна».