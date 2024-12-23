Есть все шансы на выздоровление. Девятилетнему петербуржцу нужна помощь в борьбе с тяжёлой болезнью

Источник: семейный архив







У Дениса обнаружили лимфому Беркитта — смертельно опасное заболевание, если его не лечить. После операции мальчику назначили химиотерапию, но параллельно ему необходимо принимать лекарственный препарат, который предотвратит осложнения. Только лекарство не зарегистрировано в России, а его стоимость для многодетной семьи слишком велика.

Тиронин Денис, 9 лет, Санкт-Петербург.

Лимфома Беркитта.

Требуется лекарственный препарат. Не хватает 54 600 ₽.

Денису девять лет, он учится в третьем классе, обожает гулять и исследовать всё новое — по натуре мальчик очень любознательный. Оно и понятно, ведь у Дениса три брата, и мальчишкам всегда есть, чем заняться. У братьев гармоничные отношения, они опора и поддержка друг для друга. И сейчас они как никогда сплотились, чтобы вытащить Дениску из лап коварной болезни.

В сентябре Дениса стали беспокоить частые боли в животе при мочеиспускании. Мама ребёнка обратилась в детскую больницу им. Раухфуса за консультацией.

Сначала Денису сделали УЗИ, результаты которого смутили врачей. После чего мальчика направили на дополнительное обследование, и оно показало, что в брюшной полости имеются два образования. Ребёнка госпитализировали, провели срочную диагностическую лапароскопию, чтобы сделать гистологию. Результаты были неожиданными для семьи Дениса — лимфома Беркитта.

Лимфома Беркитта — опухоль высокой степени злокачественности, относящаяся к группе неходжкинских лимфом. Первичный очаг может локализоваться не только в лимфоузлах, но и в различных органах и тканях. Диагноз выставляют на основании осмотра, данных биопсии и других исследований.

Мальчику сделали операцию и перевели в онкологический центр имени Н. П. Напалкова для прохождения химиотерапии, где он сейчас находится вместе с мамой. Однако параллельно с химией Денису требуется принимать препарат для предотвращения развития болезни мочевыводящей системы. Без этого лекарства лечение будет отягощено осложнениями.

Консилиум врачей ФГБУ ВОПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава России постановил:

«Пациенту показано продолжение полихимиотерапии с применением схем, включающих в себя препараты ифосфамид и циклофосфамид. Учитывая уротоксичность данных препаратов с целью профилактики осложнений, в рамках сопроводительной терапии необходимо введение лекарственного препарата с действующим веществом месна».

Но проблема в том, что препарат, необходимый для лечения Дениса, пока не зарегистрирован в России, хотя и разрешён к применению. За госсчёт его получить невозможно, поэтому покупать нужно самостоятельно. Только для мамы Дениса, которая одна воспитывает четверых сыновей, сумма почти в 80 тысяч рублей слишком велика и найти такие средства в кратчайшие сроки она не в состоянии.

За поддержкой женщина обратилась в петербургский благотворительный фонд «Помощь», который открыл сбор средств. На данный момент собрано около 25 тысяч рублей.

Несмотря на то, что лимфома Беркитта очень агрессивное и смертельное заболевание, его можно вылечить, если лечение начать вовремя. У детей своевременная интенсивная химиотерапия обычно помогает вылечить лимфому и спрогнозировать долгосрочную выживаемость в 60-90%. Поэтому у Дениса есть все шансы на выздоровление, только для этого ему нужна помощь.