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Происшествия В Абакане на территории бывшего завода произошел взрыв, есть погибшие

В Абакане на территории бывшего завода произошел взрыв, есть погибшие

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9 комментариев

Взрыв прогремел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода в Хакасии, есть жертвы. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов в понедельник, 23 декабря.

По его словам, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. «Пострадали и погибли люди. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают обстоятельства случившегося», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным ТАСС, жертвой ЧП стали шесть человек, двое из них погибли. Нарушение техники безопасности, предварительно, произошло при проведении сварочных работ.

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Комментарии
9
Отец Родной
1 час
Бывший завод... Так теперь называют жилые комплексы?
NSE
1 час
Все взрывается и сыпется в путинской стране.
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