Пожилого пешехода увезли с проломленной головой после ДТП с автобусом на Ветеранов

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства наезда автобуса на пешехода в Кировском районе города вечером 22 декабря. ДТП произошло на регулируемой «зебре».

Информация о наезде на пешехода поступила в районную полицию в 21:07 воскресенья. У дома 108, корпус 1 по проспекту Ветеранов рейсовый автобус «ЛиАЗ» маршрута № 145 под управлением 37-летнего водителя сбил 62-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому переходу на красный свет, сообщает 23 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным данным «Фонтанки», у мужчины перелом основания черепа и рваная рана на лбу. Пострадавший в реанимации.

По факту произошедшего ведется проверка. Полиция устанавливает все детали ДТП.