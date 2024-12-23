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Происшествия Пожилого пешехода увезли с проломленной головой после ДТП с автобусом на Ветеранов

Пожилого пешехода увезли с проломленной головой после ДТП с автобусом на Ветеранов

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4 комментария

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства наезда автобуса на пешехода в Кировском районе города вечером 22 декабря. ДТП произошло на регулируемой «зебре».

Информация о наезде на пешехода поступила в районную полицию в 21:07 воскресенья. У дома 108, корпус 1 по проспекту Ветеранов рейсовый автобус «ЛиАЗ» маршрута № 145 под управлением 37-летнего водителя сбил 62-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому переходу на красный свет, сообщает 23 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным данным «Фонтанки», у мужчины перелом основания черепа и рваная рана на лбу. Пострадавший в реанимации.

По факту произошедшего ведется проверка. Полиция устанавливает все детали ДТП.

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Комментарии
4
В д. Гадюкино - дожди.
16 минут
Почему нет никакого контроля за пешеходами? И никаких штрафов, ничего?
169991062
15 минут
62 года - пожилой ? Ему ещё до пенсии, как до...
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