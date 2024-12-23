Петербург оказался в числе лидеров по числу онлайн-совещаний и вебинаров в 2024 году

Петербург вошел в топ-3 российских городов по количеству проведенных онлайн-совещаний и вебинаров, подсчитали аналитики цифровой экосистемы МТС. На первом месте — Москва, а замыкает тройку регионов, где востребован дистанционный формат общения — Казань.

В целом же по стране, по оценкам аналитиков, в России стали в 3 раза чаще проводить онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны), чем вебинары (например, онлайн-лекции). Количество уникальных участников онлайн-мероприятий на платформе МТС Линк выросло на 13% по сравнению с 2023 годом и превысило 33 млн.

В Петербурге рабочие встречи и сеансы онлайн-обучения начинаются с 8 утра, а заканчиваются в 21:00. Но самое популярное время для онлайн-совещаний — 11:00. В Ленинградской области мероприятия стартуют в 9:00, а больше всего приходится на вечернее время (17:00).