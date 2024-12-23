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Политика Трамп назначил 29-летнего экс-футболиста главой совета президента по криптовалюте

Трамп назначил 29-летнего экс-футболиста главой совета президента по криптовалюте

1 356
5 комментариев

Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить 29-летнего Бо Хайнса исполнительным директором совета по криптовалюте при президенте. Об этом глава государства написал в социальной сети Truth Social.

Кроме него, в совет войдут «светила криптоиндустрии», а возглавит его Дэвид Сакс, сообщил Трамп. Хайнс займется «стимулированием инноваций» и обеспечением лидеров криптовалютной отрасли всем необходимым.

Хайнс — бывший игрок в американский футбол, выпускник Йельского университета и школы права Университета Уэйк-Форест. В 2022 году баллотировался в палату представителей США от Северной Каролины, представлял республиканцев.

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Комментарии
5
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Поэтому btc вниз?
Yuri_SPb
1 час
Кадры решают все. Что этот путевого решит?
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