Трамп назначил 29-летнего экс-футболиста главой совета президента по криптовалюте

Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить 29-летнего Бо Хайнса исполнительным директором совета по криптовалюте при президенте. Об этом глава государства написал в социальной сети Truth Social.

Кроме него, в совет войдут «светила криптоиндустрии», а возглавит его Дэвид Сакс, сообщил Трамп. Хайнс займется «стимулированием инноваций» и обеспечением лидеров криптовалютной отрасли всем необходимым.

Хайнс — бывший игрок в американский футбол, выпускник Йельского университета и школы права Университета Уэйк-Форест. В 2022 году баллотировался в палату представителей США от Северной Каролины, представлял республиканцев.