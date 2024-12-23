Буровая установка полыхает в Оренбургской области. МЧС показывает кадры пожара

Источник: МЧС России

Пожар на буровой установке тушат в Оренбургской области. Огнеборцы демонтируют конструкции с помощью инженерной техники.

Возле поселка Красногорский происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины, сообщает 23 декабря пресс-служба МЧС России. По данным МЧС Оренбургской области, сообщение о пожаре на буровой установке поступило накануне в 21:30.

На утро понедельника для тушения привлечены 56 человек и 24 единицы техники. Пострадавших при пожаре нет.