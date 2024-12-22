Частный самолет упал в Бразилии на гостиницу

Девять человек погибли и 14 пострадали после падения самолета в городе Грамаду на юге Бразилии. Борт упал на гостиницу.

Как сообщают местные СМИ, в самолете было 9 человек, в том числе сын крупного бразильского бизнесмена, который занимался производством сахара. Борт потерял контроль и упал почти сразу после взлета.

Самолет задел трубу жилого дома, мебельный магазин, в котором из-за раннего часа еще не было посетителей, и гостиницу. Последнее здание получило больше всего разрушений, после падения самолета начался пожар.