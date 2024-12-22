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Происшествия Частный самолет упал в Бразилии на гостиницу

Частный самолет упал в Бразилии на гостиницу

1 900
2 комментария

Девять человек погибли и 14 пострадали после падения самолета в городе Грамаду на юге Бразилии. Борт упал на гостиницу.

Источник:
Источник:

Как сообщают местные СМИ, в самолете было 9 человек, в том числе сын крупного бразильского бизнесмена, который занимался производством сахара. Борт потерял контроль и упал почти сразу после взлета.

Самолет задел трубу жилого дома, мебельный магазин, в котором из-за раннего часа еще не было посетителей, и гостиницу. Последнее здание получило больше всего разрушений, после падения самолета начался пожар.

В гостинице пострадали 14 человек, в том числе у них симптомы отравления дымом. Всех вытащили из-под завалов и госпитализировали.

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Комментарии
2
Пeтербуржец
51 минута
Довели страну, самолеты падают!
Гость
18 минут
творится чёрт знает что у нас Ан 2 упал в Бразилии на гостинницу самолет упал
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