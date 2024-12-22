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Общество Туман помешал самолету из Петербурга сесть в Нальчике

Туман помешал самолету из Петербурга сесть в Нальчике

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1 комментарий

Несколько рейсов не смогли сесть в Нальчике вечером 22 декабря из-за сильного тумана. В том числе оказались не там, где собирались, пассажиры из Петербурга.

О причине отмены нескольких рейсов пишет ТАСС со ссылкой на представителей аэропорта. В том числе в списке рейс авиакомпании «Россия», который вылетел из Петербурга. Перевозчик сообщил «Фонтанке», что самолет сел в аэропорту Минеральных вод.

Рейс из Москвы не вылетел вовсе, отмечает ТАСС. В обратную сторону также отменены вылеты в обе столицы.

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Комментарии
1
triton1977
18 минут
Сейчас подобное "туманное" все чаще и зимой, в том числе и в СПб - из-за все того же пусть и неспешного по нашим меркам, но уже к сожалению неизбежного "масштабного потепления" климата.
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