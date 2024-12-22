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Город С шипами и бугорками. Ленинградский зоопарк показал завораживающих морских обитателей

С шипами и бугорками. Ленинградский зоопарк показал завораживающих морских обитателей

662
2 комментария

Ленинградский зоопарк показал завораживающих морских звезд пентацерастер — обитатели морского дна позируют на камеру и перебирают прозрачными ножками.

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Тело морских звезд покрыто крупными шипами или бугорками, окрас — целая палитра океана. От насыщенного коричневого до глубокого синего. В зоопарке предложили угадать: зачем звездочкам полупрозрачные амбулакральные ножки на тельце?

Спойлер — ножки многозадачные. Ими звезды захватывают добычу, удерживают свое тело на поверхности воды, благодаря им передвигаются, а также используют полупрозрачные отростки для обоняния и осязания.

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Пентацерастер Морские звезды Ленинградский зоопарк
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Комментарии
2
triton1977
33 минуты
Звезды, только снизу))
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