С шипами и бугорками. Ленинградский зоопарк показал завораживающих морских обитателей

Тело морских звезд покрыто крупными шипами или бугорками, окрас — целая палитра океана. От насыщенного коричневого до глубокого синего. В зоопарке предложили угадать: зачем звездочкам полупрозрачные амбулакральные ножки на тельце?

Спойлер — ножки многозадачные. Ими звезды захватывают добычу, удерживают свое тело на поверхности воды, благодаря им передвигаются, а также используют полупрозрачные отростки для обоняния и осязания.