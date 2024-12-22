С шипами и бугорками. Ленинградский зоопарк показал завораживающих морских обитателей

Ленинградский зоопарк показал завораживающих морских звезд пентацерастер — обитатели морского дна позируют на камеру и перебирают прозрачными ножками.
Тело морских звезд покрыто крупными шипами или бугорками, окрас — целая палитра океана. От насыщенного коричневого до глубокого синего. В зоопарке предложили угадать: зачем звездочкам полупрозрачные амбулакральные ножки на тельце?
Спойлер — ножки многозадачные. Ими звезды захватывают добычу, удерживают свое тело на поверхности воды, благодаря им передвигаются, а также используют полупрозрачные отростки для обоняния и осязания.
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