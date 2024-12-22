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Происшествия На Пхукете расследуют гибель россиянина в результате наезда гидроцикла

На Пхукете расследуют гибель россиянина в результате наезда гидроцикла

956
2 комментария

58-летний турист из России погиб 17 декабря на Пхукете в результате наезда гидроцикла. Об этом генеральный консул России в островной провинции Егор Иванов сообщил ТАСС.

Полиция таиландской провинции Пхукет ведет расследование гибели россиянина. Предполагается, что гидроциклом управлял 25-летний гражданин Австрии, который впоследствии был арестован по решению суда.

По словам Иванова, генконсульство находится в контакте с таиландскими правоохранительными органами и родственниками погибшего.

Россиянин прибыл в Таиланд 11 декабря и должен был пробыть там до воскресенья, остановившись в отеле Lae Lay Suites Karon один.

Первоначально вскрытие показало, что он утонул, никаких следов удара твердым предметом обнаружено не было, переломов костей обнаружено не было. Затем полиция изучила записи видеонаблюдения и нашла иностранного свидетеля, который подтвердил, что россиянина сбил гидроцикл. Кадры видеонаблюдения подтвердили это, показав, что набирающий скорость гидроцикл сбил его, прежде чем скрыться с места происшествия.

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Пхукет Смерть туриста Россиянин Гидроцикл
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Комментарии
2
280206998
37 минут
Даже на отдыхе уничтожают.
265845724
3 минуты
австрияк лаваш занесет и в Вену улетит!!!
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