В Петербурге таблетка от диареи довела младенца до реанимации

Полуторамесячная девочка попала в реанимацию после того, как мама перепутала лекарства. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 декабря.
Накануне утром в полицию из медицинского учреждения сообщили о поступлении младенца с отравлением лекарственным препаратом. Состояние малыша оценили как тяжелое и поместили в реанимационное отделение.
Мама ребенка предположила, что в пятницу вечером случайно перепутала таблетки и дала дочери «Лоперамид». По данному факту проводится проверка.
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