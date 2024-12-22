В Петербурге таблетка от диареи довела младенца до реанимации

Полуторамесячная девочка попала в реанимацию после того, как мама перепутала лекарства. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 декабря.

Накануне утром в полицию из медицинского учреждения сообщили о поступлении младенца с отравлением лекарственным препаратом. Состояние малыша оценили как тяжелое и поместили в реанимационное отделение.