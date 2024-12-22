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Происшествия Подростки подожгли коврик в парадной на Петроградке и оставили послание маркером. Возбуждено дело о покушении на убийство

Подростки подожгли коврик в парадной на Петроградке и оставили послание маркером. Возбуждено дело о покушении на убийство

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12 комментариев

Вечером 19 декабря двое подростков устроили пожар в парадной на Петроградке — было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в воскресенье.

Двое подростков — 16-летний студент-автомеханик и 15-летний ученик 9-го класса — принесли в дом на Резной, 6, бутылку с зажигательной смесью. Они подожгли коврик у входной двери на пятом этаже и оставили на стене надпись черным маркером. Квартира принадлежит 36-летней предпринимательнице. Материальный ущерб — выгоревший коврик и поврежденную входную дверь — оценили в 25 тысяч рублей и возбудили уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества.

Вечером уже 20 декабря сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подростков и доставили в отдел полиции для разбирательства. Следственными органами по Петроградскому району было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемые задержаны до избрания меры пресечения.

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Комментарии
12
Панкихой
3 часа
Сколько предпринимательница занесла для "возбуждено уголовное дело о покушении на убийство"?
260786601
2 часа
Интересно, если бы они пописали на колеса ее автомобиля суд бы расценил это как теракт?!
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