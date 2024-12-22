Подростки подожгли коврик в парадной на Петроградке и оставили послание маркером. Возбуждено дело о покушении на убийство

Вечером 19 декабря двое подростков устроили пожар в парадной на Петроградке — было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в воскресенье.

Двое подростков — 16-летний студент-автомеханик и 15-летний ученик 9-го класса — принесли в дом на Резной, 6, бутылку с зажигательной смесью. Они подожгли коврик у входной двери на пятом этаже и оставили на стене надпись черным маркером. Квартира принадлежит 36-летней предпринимательнице. Материальный ущерб — выгоревший коврик и поврежденную входную дверь — оценили в 25 тысяч рублей и возбудили уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества.