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Происшествия Ответили перцем на замечание. В Петербурге полиция ищет «взрывных» подростков

Ответили перцем на замечание. В Петербурге полиция ищет «взрывных» подростков

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2 комментария

С наступлением зимы в полицию ежедневно поступают многочисленные жалобы на взрывы петард под окнами. Пиротехника мешает людям отдыхать, а кого-то даже пугает. Напрямую конфликтовать с подростками может быть опасно, в этом убедился житель Малой Балканской накануне вечером.

Как сообщает 22 декабря ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина по телефону пожаловался, что двое школьников 12–14 лет взрывали петарды, а в ответ на замечание залили его из баллончика и кинули в его сторону подожженный снаряд.

Прибывший наряд не нашел на месте ни заявителя, ни хулиганов. Жаловавшийся на подростков ответил на звонок из полиции только спустя несколько часов. Видеозаписи с места происшествия уже просмотрены. Школьников ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
2
280206998
18 минут
Тинэйджеры оборзели.
Панкихой
6 минут
Эти жалобщики конфликтовать не умеют, а лезут в разборки. Думаю раз школьники, то по рогам не дадут.
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