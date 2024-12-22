Ответили перцем на замечание. В Петербурге полиция ищет «взрывных» подростков

С наступлением зимы в полицию ежедневно поступают многочисленные жалобы на взрывы петард под окнами. Пиротехника мешает людям отдыхать, а кого-то даже пугает. Напрямую конфликтовать с подростками может быть опасно, в этом убедился житель Малой Балканской накануне вечером.
Как сообщает 22 декабря ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина по телефону пожаловался, что двое школьников 12–14 лет взрывали петарды, а в ответ на замечание залили его из баллончика и кинули в его сторону подожженный снаряд.
Прибывший наряд не нашел на месте ни заявителя, ни хулиганов. Жаловавшийся на подростков ответил на звонок из полиции только спустя несколько часов. Видеозаписи с места происшествия уже просмотрены. Школьников ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.