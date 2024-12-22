Житель дома на Турку угрожал грузчику пистолетом и гранатой из-за занятого лифта

Полиция Фрунзенского района задержала жителя улицы Турку, подозреваемого в хулиганстве. Мужчина учинил конфликт с грузчиками, которые заняли лифт. Об этом 22 декабря сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне днем в районное УМВД поступило сообщение от грузчика частной компании, который рассказал, что у дома 11, к2, по улице Турку во время работы к нему пристал неизвестный. Неадекватный мужчина угрожал ему гранатой и пистолетом.