Житель дома на Турку угрожал грузчику пистолетом и гранатой из-за занятого лифта

Полиция Фрунзенского района задержала жителя улицы Турку, подозреваемого в хулиганстве. Мужчина учинил конфликт с грузчиками, которые заняли лифт. Об этом 22 декабря сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Накануне днем в районное УМВД поступило сообщение от грузчика частной компании, который рассказал, что у дома 11, к2, по улице Турку во время работы к нему пристал неизвестный. Неадекватный мужчина угрожал ему гранатой и пистолетом.
На место происшествия прибыл наряд полиции и задержал дебошира. 59-летний гражданин оказался жителем соседнего дома. У него изъяли муляж гранаты, нож в ножнах и пневматический «ствол». Возбуждено уголовное дело.
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