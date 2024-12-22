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Происшествия Житель дома на Турку угрожал грузчику пистолетом и гранатой из-за занятого лифта

Житель дома на Турку угрожал грузчику пистолетом и гранатой из-за занятого лифта

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5 комментариев

Полиция Фрунзенского района задержала жителя улицы Турку, подозреваемого в хулиганстве. Мужчина учинил конфликт с грузчиками, которые заняли лифт. Об этом 22 декабря сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне днем в районное УМВД поступило сообщение от грузчика частной компании, который рассказал, что у дома 11, к2, по улице Турку во время работы к нему пристал неизвестный. Неадекватный мужчина угрожал ему гранатой и пистолетом.

На место происшествия прибыл наряд полиции и задержал дебошира. 59-летний гражданин оказался жителем соседнего дома. У него изъяли муляж гранаты, нож в ножнах и пневматический «ствол». Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии
5
Панкихой
43 минуты
Мог бы озброиться и посолиднее.
В д. Гадюкино - дожди.
18 минут
Нашего мальчика косплеил?
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