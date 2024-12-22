В турецкой Мугле вертолет врезался в здание больницы. Погибли четверо

Вертолет Минздрава Турции во время взлета врезался в четвертый этаж здания учебно-исследовательской больницы Сыткы Кочмана в регионе Мугла. Об этом 22 декабря сообщает TRT Haber.
В результате катастрофы погибли 2 пилота, 1 врач и 1 член персонала санитарного вертолета.
Вертолет из Муглы должен был отправиться в Анталью, однако потерпел крушение сразу после взлета. Губернатор Идрис Акбыйык, который выехал на место происшествия, уточнил, что в момент трагедии на город опустился сильный туман.
Несмотря на полностью уничтоженный вертолет, фасад здания больницы поврежден незначительно. О разрушениях внутри не сообщалось.
Пожарные принимают меры предосторожности, распыляя воду, чтобы избежать риска возгорания вытекшего топлива из вертолета. Начато расследование происшествия.
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