В турецкой Мугле вертолет врезался в здание больницы. Погибли четверо

Вертолет Минздрава Турции во время взлета врезался в четвертый этаж здания учебно-исследовательской больницы Сыткы Кочмана в регионе Мугла. Об этом 22 декабря сообщает TRT Haber.

Вертолет из Муглы должен был отправиться в Анталью, однако потерпел крушение сразу после взлета. Губернатор Идрис Акбыйык, который выехал на место происшествия, уточнил, что в момент трагедии на город опустился сильный туман.