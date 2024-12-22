Технические разводки мостов Петербурга завершатся 27 декабря

В ночь с 22 на 23 декабря на мосту Александра Невского будут проводиться профилактические работы с 02:20 до 05:10.

23–24 декабря мост Александра Невского будут разводить с 02:20 до 05:10, а Тучков мост — с 02:00 до 04:55;

24–25 декабря и 25–26 декабря мост Александра Невского будут разводить с 02:20 до 05:10, а Биржевой мост — с 02:00 до 04:55;