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Город Технические разводки мостов Петербурга завершатся 27 декабря

Технические разводки мостов Петербурга завершатся 27 декабря

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Технические разводки мостов Петербурга завершатся 27 декабря. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает официальный канал СПб ГБУ «Мостотрест».

В ночь с 22 на 23 декабря на мосту Александра Невского будут проводиться профилактические работы с 02:20 до 05:10.

На предстоящей неделе техническая разводка будет производиться по следующему графику:

23–24 декабря мост Александра Невского будут разводить с 02:20 до 05:10, а Тучков мост — с 02:00 до 04:55;

24–25 декабря и 25–26 декабря мост Александра Невского будут разводить с 02:20 до 05:10, а Биржевой мост — с 02:00 до 04:55;

26–27 декабря мост Александра Невского будут разводить с 02:20 до 05:10.

Разводка и наводка мостов может осуществляться в рамках указанных промежутков, но не обязательно занимает всё указанное время. Об изменениях в графике можно узнать на сайте mostotrest-spb.ru и в мобильном приложении «Мосты Петербурга», где информация обновляется в режиме реального времени.

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