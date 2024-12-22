Технические разводки мостов Петербурга завершатся 27 декабря. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает официальный канал СПб ГБУ «Мостотрест».
В ночь с 22 на 23 декабря на мосту Александра Невского будут проводиться профилактические работы с 02:20 до 05:10.
На предстоящей неделе техническая разводка будет производиться по следующему графику:
23–24 декабря мост Александра Невского будут разводить с 02:20 до 05:10, а Тучков мост — с 02:00 до 04:55;
24–25 декабря и 25–26 декабря мост Александра Невского будут разводить с 02:20 до 05:10, а Биржевой мост — с 02:00 до 04:55;
26–27 декабря мост Александра Невского будут разводить с 02:20 до 05:10.
Разводка и наводка мостов может осуществляться в рамках указанных промежутков, но не обязательно занимает всё указанное время. Об изменениях в графике можно узнать на сайте mostotrest-spb.ru и в мобильном приложении «Мосты Петербурга», где информация обновляется в режиме реального времени.
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