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Происшествия В Курортном районе загорелся дом. Есть погибший

В Курортном районе загорелся дом. Есть погибший

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Утром 22 декабря в поселке Песочный в Курортном районе загорелся дом на Ключевой, 88. Пламя распространилось на 20 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 22 декабря.

В 10:09 начался пожар в доме 7 × 9. В огне погиб мужчина. Дом горел больше часа — в 10:09 поступило сообщение о происшествии, в 11:19 его потушили.

К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Причины возгорания устанавливаются.

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Пожар Курортный район Петербург
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