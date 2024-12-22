В Курортном районе загорелся дом. Есть погибший

Утром 22 декабря в поселке Песочный в Курортном районе загорелся дом на Ключевой, 88. Пламя распространилось на 20 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 22 декабря.

В 10:09 начался пожар в доме 7 × 9. В огне погиб мужчина. Дом горел больше часа — в 10:09 поступило сообщение о происшествии, в 11:19 его потушили.