Петербуржец решил проверить новый пистолет прямо у ТЦ на проспекте Маршака

Полиция Красногвардейского района задержала мужчину, пугавшего прохожих пистолетом на проспекте Маршака. Об этом 22 декабря сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне в дежурную часть поступило сообщение о том, что рядом с торговым центром неизвестный скандалит, угрожает пневматическим пистолетом и якобы стреляет в воздух. Прибывший наряд задержал пьяного 38-летнего жителя города.