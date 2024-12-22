Петербуржец решил проверить новый пистолет прямо у ТЦ на проспекте Маршака

Полиция Красногвардейского района задержала мужчину, пугавшего прохожих пистолетом на проспекте Маршака. Об этом 22 декабря сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Накануне в дежурную часть поступило сообщение о том, что рядом с торговым центром неизвестный скандалит, угрожает пневматическим пистолетом и якобы стреляет в воздух. Прибывший наряд задержал пьяного 38-летнего жителя города.
Мужчину доставили в отдел, «наградив» административкой о мелком хулиганстве. Впереди — уголовное дело. У задержанного изъяли пистолет, чек от него и магазин с пятью шариками.
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