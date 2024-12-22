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Происшествия В Зеленогорске мужчина решил пошутить и умер

В Зеленогорске мужчина решил пошутить и умер

6 351
15 комментариев

Житель Белоострова погиб в Зеленогорске при странных обстоятельствах. В пятницу вечером он пришел к своей знакомой, а уже ночью она вызвала скорую. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 декабря.

Прибывший наряд полиции установил, что в квартире дома на улице Привокзальной 43-летний мужчина в присутствии знакомой и ее детей решил то ли пошутить, то ли показать фокус. В результате этой выходки в его груди оказался нож. Сотрудники скорой пытались реанимировать раненого, но всё оказалось тщетно, зеленогорский гость скончался.

Следственно-оперативная группа изъяла окровавленный нож. Проводится проверка.

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Комментарии
16
Дядя Бо
2 часа
Факир был пьян.
posvol
1 час
Затейливо выпилился
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