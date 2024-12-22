В Петербурге таксист-пенсионер воткнул нож в пассажира во время ссоры из-за оплаты

Пассажир такси получил удар ножом из-за нежелания платить. Теперь он в больнице, а агрессор ожидает возбуждения уголовного дела в камере. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 декабря.

В ночь на воскресенье в полицию позвонила женщина. Она рассказала, что муж пришел домой с ножевым ранением. Сказал, что его ударил таксист. Прибывший по адресу наряд застал 42-летнего мужчину в крови.

Оперативники быстро задержали водителя такси. Им оказался 67-летний петербуржец. Пенсионер рассказал, что они с пассажиром поспорили из-за оплаты. Применение ножа мужчина отрицать не стал.

Пострадавшего доставили в НИИ Джанелидзе в состоянии алкогольного опьянения и раной в области подреберья. Его состояние оценили как тяжелое. Пенсионера же привезли в отдел, оформили протокол по статье о побоях и поместили в камеру. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.