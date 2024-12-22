Списать и уничтожить. Петербургская школа требует от выпускницы вернуть красный аттестат

Выпускница школы № 89 Калининского района Алекса Тушина окончила школу в 2024 году с красным аттестатом и медалью «За особые успехи в учении» первой степени. Уже после поступления девушки в петербургский филиал РПА Минюста школа нашла свою ошибку, потребовала у девушки красный аттестат обратно, а взамен предлагает синий. Семья вчерашней школьницы недовольна.

Отец видит в произошедшем попрание прав ребенка и готов бороться вплоть до суда. Корреспондент «Фонтанки» попробовал разобраться в ситуации.

Источник: предоставлено «Фонтанке»







«В конце ноября мне позвонил замдиректора школы и говорит: „Алексей Александрович, вам надо подойти к нам“. Уже на встрече мне рассказали, что неправильно посчитали отличия, поэтому „пожалуйста, напишите сейчас заявление, что вы сами увидели эту ошибку и хотите вернуть аттестат… Вы уже в институт поступили, мы не будем шумиху поднимать, тихонечко сейчас всё поменяем“», — рассказал о внезапном звонке отец девушки Алексей.

Источник: предоставлено «Фонтанке»







Мужчина не согласился с подобной логикой и заметил, что именно образовательное учреждение допустило ошибку. Теперь же пострадает его ребенок, который имел возможность добиться необходимого аттестата, если бы обладал верной информацией. «Я им отвечаю, что сейчас Алекса учится в ведомственном институте, а дальше захочет оказаться на какой-нибудь государственной службе, где проходит конкурсный отбор. Аттестат с первой степенью будет ее преимуществом, а вы лишаете втихаря этого», — описал Алексей свою аргументацию.

Почему перепутали аттестаты?

Школа, как оказалась, посчитала аттестат по прежним правилам. Раньше для получения красного аттестата с медалью «За особые успехи в учении» первой степени требовались все пятерки в самом аттестате, сдать ЕГЭ по русскому языку минимум на 70 баллов, затем по профильной математике тоже получить 70 баллов или оценку «отлично» по базовой математике.

С 2024 года ситуация немного изменилась. Для красного аттестата требуются все оценки «отлично» в аттестате, сдать русский язык и еще один предмет на 70 баллов по ЕГЭ. Для тех, кто сдает только русский язык и базовую математику, допускается оценка «отлично» за последний.

Выпускница Алекса Тушина сдала русский язык на 81 балл, получила оценку «отлично» по базовой математике, но еще сдавала английский язык и обществознание, на которых не смогла набрать 70 баллов. По словам отца, администрация школы уверяла, что сдача экзамена ЕГЭ от 60 до 69 баллов считается четверкой, но трактовка всё равно будет в пользу ученика из-за прежних заслуг.

Источник: предоставлено «Фонтанке»







«Так как в аттестате пятерка, то в итоговом аттестате будет пятерка, потому что рассматривается в пользу учащегося. Она соответственно всё сдала, получила аттестат с отличием, награждали везде, в том числе и в администрации Калининского района. Всё хорошо, всё супер. А в конце ноября позвонил замдиректора школы», — описал он ситуацию.

В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» Алексей Тушин несколько раз обратил внимание, что видит нарушение прав своего ребенка. Например, девушка могла бы пересдать один из предметов ЕГЭ до начала приемной кампании в вузы. Такое право появилось недавно. Еще выпускница могла бы просто не сдавать дополнительные экзамены, а ограничиться только русским языком и математикой. Однако семью ввели в заблуждение, уверяет он, заверениями о непременной выдаче красного аттестата и медали «За особые успехи в учении» первой степени, которого сегодня лишают.

«Списать и уничтожить»

В первой половине декабря школа № 89 официально прислала выпускнице Алексе Тушиной уведомление (есть в распоряжении «Фонтанки») о том, что новый аттестат уже напечатан, а старый «будет считаться недействительным», а также «подлежит списанию и уничтожению». Также в документе ее пригласили в учебное заведение за новым аттестатом.

Вскоре в РПА Минюста, где ныне учится девушка, пришел официальный запрос от директора 89-й школы Калининского района Ирины Симагиной (есть в распоряжении «Фонтанки»). В нем руководитель учебного заведения попросила «оказать содействие в передаче аттестата о среднем общем образовании с отличием… для замены его на безошибочный аттестат».

Журналист попробовал позвонить директору Ирине Симагиной, чтобы узнать ее мнение о неприятной ситуации с аттестатом. Однако разговаривать с ним совсем не захотели. После слов о том, что беспокоит корреспондент издания «Фонтанка.ру», руководитель 89-й школы сказала «извините, нет», а затем резко положила трубку. Кроме того, не поступило никакого ответа на отправленное вслед сообщение.

Кто виноват?

В пресс-службе администрации Калининского района подтвердили выявление нарушений при выдаче медального аттестата после проверки в школе № 89 и ответственность учебного заведения за ошибку.

«Руководитель школы № 89 Симагина Ирина Константиновна была приглашена в отдел образования Калининского района для объяснения сложившейся ситуации. В ходе проверки действий сотрудников образовательного учреждения выяснилось, что администрация школы № 89 нарушила порядок выдачи аттестатов, не провела своевременную разъяснительную работу с законными представителями выпускников школы, тем самым ввела родителей и выпускников в заблуждение. По итогам проверки руководителю объявлен выговор», — рассказали нам в администрации и добавили, что встретились с отцом Алексы Тушиной Алексеем и принесли ему извинения.



Также в администрации района добавили, что девушке должны были вручить медаль «За особые успехи в учении» второй степени и соответствующий медали аттестат с отличием.

Что делать дальше?

Впрочем, девушку, которая не планирует менять аттестат и хотела бы добиться, например, пересдачи какого-нибудь экзамена, интересует, что ей делать дальше. По словам Алексея, в ходе встречи в отделе образования Калининского района ему сказали, что вопрос о пересдаче будет решать школа. Однако учебное заведение уже направило уведомление о признании аттестата недействительным.



На уточняющий вопрос журналиста в пресс-службе Калининского района о возможности пересдать экзамен, раз ошибка всё же на стороне школы, ответили, что такая возможность была только до 5 июля, а сейчас Алекса Тушина должна будет поменять свой красный аттестат на синий.

Сама Алекса в разговоре в «Фонтанке» поделилась, что вся подготовка к контрольным и проверочным работам, старания на протяжении нескольких лет «буквально пошли коту под хвост». «Грустно и обидно осознавать, что у меня была возможность переписать один из экзаменов, получить свой желанный и долгожданный красный аттестат, ради которого я так старалась, но меня этой возможности лишили», — рассказала 18-летняя девушка журналисту.

Выпускница школы № 89 Калининского района добавила, что готова бороться ради красного аттестата. «Это не просто какая-то корочка, а про достижение своей цели. Я захотела, я два года старалась и честным трудом достигла этого аттестата».



Пока семья Тушиных пытается добиться своего через обращения в городские образовательные ведомства.

Федор Данилов, «Фонтанка.ру»