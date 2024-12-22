Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -1

3 м/c,

южн.

 749мм 87%
Подробнее
1 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Отнять красный аттестат
Чем угощает Псков
Открытие Витебской развязки
Почему столкнулись поезда
Куда пойти на выходных
Как пенсионерка подожгла банк
Атака беспилотников в Казани
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Образ жизни Это на Новый год репортаж Многодетная мама лечит старых Дедов Морозов. Все из-за игрушки, потерянной при пожаре

Многодетная мама лечит старых Дедов Морозов. Все из-за игрушки, потерянной при пожаре

В ее «госпиталь» уже попало полсотни новогодних волшебников

1 408
1 комментарий

Любовь мечтала найти Деда Мороза из своего детства

Источник:

Любовь Козлова — из поселка Старопышминск Свердловской области. Дома она устроила мастерскую Дедов Морозов и вот уже семь лет спасает старых новогодних волшебников. Рукодельница покупает сломанные и потрепанные советские игрушки с рук и возвращает им былой вид. В гости к мастерице заглянул E1.RU.

Рукодельница спасает старых Дедов Морозов

Источник:

У Любови четверо детей, она посвятила себя их воспитанию. Куклы для нее всегда были просто хобби. Много лет она шила мишек Тедди и ездила с ними на выставки, а когда ждала рождения младшего сына, увлеклась производством ватных игрушек. Тогда и вспомнила о своем первом Деде Морозе.

— Мне хотелось найти такого, как тот, что был у меня в детстве. Полностью из ваты. Помню, как лежала у елки и пальчиком ему шубу разглаживала, как желание загадывала, — рассказывает Любовь. — Бабушка прятала его от меня всё время. То в стайку (так на Урале и в Сибири называют сарай. — Прим. ред.) отнесет, то в подвал, а я находила его всегда. Притаскивала сама, под елочку ставила.

Эти Деды Морозы стоят в очереди на реставрацию

Источник:

Присмотритесь: наверняка у вас в семье был похожий Дед Мороз

Источник:

Дед Мороз, который был у нее в детстве, сгорел при пожаре. Любовь решила найти такого же на сайте объявлений и купить с рук. Но пока искала, приглядела полсотни других.

— Как-то они тут накопились незаметно. Думаю: ой, и этот классный, и этого вот жалко. Надо ему что-то подклеить, почистить, и будет, как новенький, — говорит мастерица. — Руки у них обычно страдают, потому что дети дергают, шевелят. И мешки, и посохи теряют они.

+1

Любовь говорит, что она не реставрирует, а лечит новогодних волшебников. Некоторых приходится буквально собирать заново. Они попадают к ней с разорванными шубами и побитыми лицами.

Все экспонаты — выпускники советских фабрик игрушек и артелей. Там их собирали из дешевых материалов и сора, который волшебники прячут под своими шубами или в мешках.

У Деда Мороза ленинградской фабрики особая ухмылка

Источник:

— Это, так скажем, отходы легкой промышленности. Находила в мешках у них старые газеты, ткань, обрезки меха, — говорит Любовь. — Ремонтировала Деда Мороза свердловской фабрики. Там внутри были газеты, про Хрущева написано, какой-то съезд. Почитала, что там происходило.

Снегурочка лишилась шубки

Источник:

Мастерица стремится к тому, чтобы вернуть Дедам Морозам и Снегурочкам точный прежний вид, поэтому восстанавливает их по советскому каталогу

Источник:

По экспонатам Любови можно изучать географию. Ватных Дедов Морозов производили по всему Советскому Союзу. У каждой фабрики новогодний старец имел свои лицо и наряд. Самому старому дедушке в коллекции мастерицы перевалило за семьдесят.

— Один из первых Дедов Морозов достался мне совсем недорого, его сделали на воронежской фабрике, на фанере сохранилась надпись: «Аня! С Новым годом от деды Коли». Какой-то дедушка подарил внучке, — рассказывает рукодельница.

В коллекции Любови есть Деды Морозы из папье-маше

Источник:

Экспонаты Любовь хранит дома на полках

Источник:

Ремонт Дедов Морозов стал для Любови уже не просто увлечением, но и заработком. Клиенты приносят ей на лечение новогодних волшебников.

Кроме того, мастерица освоила советскую технологию и создает из ваты новых Морозов. Однако многие экспонаты Любовь не продает — они для нее бесценны.

Кстати, такого, как у бабушки, рукодельница все-таки отыскала. Недавно он приехал к ней из другого региона. Осталось полечить и поставить под елку.

ПО ТЕМЕ
СССР
Лайк
LIKE8
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Kirill77
1 час
таких бы новостей побольше!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Группа Аквилон анонсирует новый проект в Новосергиевке
20 декабря, 17:20
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14