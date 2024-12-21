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Спорт Гол Глотова в овертайме принес СКА победу над «Адмиралом»

Гол Глотова в овертайме принес СКА победу над «Адмиралом»

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9 комментариев
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Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала». Встреча проходила в Петербурге на «СКА Арене» 21 декабря. Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:2 в овертайме (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).

Голы за СКА забили Иван Демидов (26 минута), Данила Галенюк (48) и Василий Глотов (61). У «Адмирала» отличились Александр Шепелев (19) и Даниил Гутик (31).

СКА после 37 матчей занимает пятое место. На счету петербургской команды 48 очков (22 победы, 15 поражений), что на одно меньше, чем у ЦСКА, идущего на четвертом месте.

Следующий матч СКА проведет 25 декабря в Москве как раз против ЦСКА.

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Комментарии
9
Гость
51 минута
Молодцы петербуржцы, порадовали интересной игрой на новой арене! Уважение Роману Ротенбергу за волю к победе, которую он передаёт команде! 🤗
Гость
1 час
Уходи! Ты устал! И вообще Ты не тренер!
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