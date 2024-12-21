В Москве задержали бывшего замминистра просвещения по делу о хищении

Экс-замминистра просвещения, подозреваемого в многомиллионном хищении, задержали в одном из аэропортов Москвы. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает МВД РФ. Имя мужчины не называется, он находился в федеральном розыске.
Как говорится в сообщении ведомства, бывший заместитель министра скрылся от следствия за пределами России, ему было предъявлено заочно обвинение.
Разыскиваемого чиновника задержали по прилете из-за границы. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Подозреваемый, по версии следствия, вместе с экс-проректором подведомственного института, руководителем и сотрудником фирмы, которая оказывает услуги по подготовке кадров, придумали криминальную схему по хищению бюджетных средств. Они выделялись на профессиональное образование.
Сообщники заключили госконтракт на проведение стажировок для педагогов в рамках федерального проекта, которые по факту не проводились. Им вменяют хищение более 54 млн рублей.
«Интерфакс» уточняет, что речь идет о Денисе Грибове. Его освободили от должности в августе 2024 года и объявили в розыск.
Недавно были задержаны трое других участников схемы. Они арестованы, им предъявлены обвинения.
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