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Общество В Москве задержали бывшего замминистра просвещения по делу о хищении

В Москве задержали бывшего замминистра просвещения по делу о хищении

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5 комментариев

Экс-замминистра просвещения, подозреваемого в многомиллионном хищении, задержали в одном из аэропортов Москвы. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает МВД РФ. Имя мужчины не называется, он находился в федеральном розыске.

Как говорится в сообщении ведомства, бывший заместитель министра скрылся от следствия за пределами России, ему было предъявлено заочно обвинение.

Разыскиваемого чиновника задержали по прилете из-за границы. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемый, по версии следствия, вместе с экс-проректором подведомственного института, руководителем и сотрудником фирмы, которая оказывает услуги по подготовке кадров, придумали криминальную схему по хищению бюджетных средств. Они выделялись на профессиональное образование.

Сообщники заключили госконтракт на проведение стажировок для педагогов в рамках федерального проекта, которые по факту не проводились. Им вменяют хищение более 54 млн рублей.

«Интерфакс» уточняет, что речь идет о Денисе Грибове. Его освободили от должности в августе 2024 года и объявили в розыск.

Недавно были задержаны трое других участников схемы. Они арестованы, им предъявлены обвинения.

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Комментарии
5
AndrewBarsik
2 минуты
Ничего удивительного. Путин подарил чиновникам веру в безнаказанность и вседозволенность.
В д. Гадюкино - дожди.
27 минут
Прикольно. 100% переаттестованные пообещали, что вопрос решён, и по обыкновению кинули. )
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