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Город На Дворцовой зажгли главную ель Петербурга

На Дворцовой зажгли главную ель Петербурга

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20 комментариев

На Дворцовой площади вечером 21 декабря торжественно зажгли главную ёлку Петербурга. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в церемонии принял участие глава города.

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По традиции, предновогодним волшебством руководил Дед Мороз. Вместе с ним дети и взрослые призывали ёлочку зажечься и пели новогодние песни. Однако зажглась она только тогда, когда к Дедушке Морозу присоединились губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

Когда площадь озарили огни праздничной ели, губернатор поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал детям быть послушными.

Некоторым удалось сфотографироваться с губернатором и Дедом Морозом.

А после глава города направился на каток на Конюшенной, чтобы пообщаться там с детьми и посмотреть праздничное представление.

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Комментарии
21
Игорь Протасов
1 час
Уже подумал, что подожгли...
tochilshik
46 минут
зажгли ель.вы там аккуратнее с заголовками.а то в Питере наметился новый тренд после расчлененки.
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