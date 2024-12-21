Время собирать камни. 60 лет отечественного го и турнир памяти мастера

Источник: Артем Геодакян / ТАСС







Турнир памяти Валерия Асташкина 21–22 декабря в Петербурге приурочен к 60-летию популяризации настольной игры го в России. В этом году турнир будет впервые проводиться без правила форы, обеспечивая равные условия для всех участников по первоначальной задумке Асташкина. Это событие привлекает внимание как опытных игроков, так и новичков, желающих узнать больше об этой уникальной настольной игре.

Турнир организован го-школой «Звезда».

На сегодняшний день в России насчитывается всего несколько сотен активных игроков в го, что значительно меньше, чем 50 лет назад. Тогда только в Ленинграде количество увлеченных игрой превышало тысячу человек. Интерес к го претерпел изменения. Однако взятый государством курс на Восток вызывает неминуемый интерес у широких слоев населения. Способствует этому и развитие искусственного интеллекта, который уже угрожает заменить человека во многих отраслях экономики. Бизнесмены, взаимодействующие со странами Азии, и люди, ищущие механизмы роста своих профессиональных качеств и развивающие базовые навыки мышления, все чаще обращаются к го.

Многие годы единственным центром популярности игры оставался именно Ленинград, где благодаря Валерию Асташкину зародилось отечественное го.

В 1965 году, во время туристического похода на Ладожском озере, студент ЛЭТИ случайно узнал правила игры от загадочной девушки, которую позднее они с друзьями посчитают духом Ладоги. С этим знанием он возвращается к товарищам, и вот уже втроем, пораженные простотой и изяществом новой игры, они пытаются найти кого-то, кто рассказал бы им больше. И находят — в шахматном павильоне ЦПКиО им. Кирова на лекции об играх народов мира. Этой четверкой были: Георгий Нилов, Борис Шурупов, Юрий Филатов и главный мотор компании — Валерий Асташкин.

Спустя полгода они провели первые массовые соревнования по го в шахматном клубе им. Чигорина, собрав около 80 участников. Вскоре была разработана программа по популяризации игры, открыта первая секция в ДК Ленсовета и налажено сотрудничество с японскими организациями через Дом дружбы народов. Ленинград стал центром притяжения для японских туристов, желающих сыграть с советскими мастерами. Асташкин и Нилов уже достигли высоких спортивных результатов и получили международные разряды. Это был период первых уставов, правил, чемпионатов, телепередачи о го и первого чемпиона Европы родом из СССР, жившего тогда в Ленинграде, — Алексея Лазарева.

Также Валерий вел проект по созданию всесоюзного центра го в Ленинграде. Для этих целей ему был выделен весь комплекс зданий, известный сегодня как Пушкинская-10. Идеи Асташкина опережали свое время, однако они не были реализованы.

Го — это древняя игра, зародившаяся в странах Азии, и, возможно, самая старая из известных человечеству. С простыми правилами — 19 линий и камни двух цветов — черные и белые, она скрывает в себе глубокую стратегию и философию. Существует множество мифов о происхождении го, но наиболее правдоподобная версия гласит, что один из правителей древней Азии создал игру, чтобы обучить своих военных стратегическому мышлению. Так появился первый тренажер стратегических навыков, известный сегодня как го.

Эта игра обладает элементарной механикой. Она учит важным жизненным принципам: готовься перед атакой, избегай ненужных конфликтов и используй малые усилия для достижения больших целей. При этом из-за высокого уровня стратегии го является одной из самых сложных игр в мире.

Сегодня го — это спорт. Правила игры, кодекс взаимодействия друг с другом, соревнования, разряды, образование в этой сфере. Посмотреть на партии любителей и мастеров го можно во время турнира 21–22 декабря по адресу: ул. Большая Конюшенная, 8.