Министр транспорта Старовойт: РФ близка к запуску беспилотных машин на дорогах

В ближайшем будущем Россия может запустить на дорогах общего пользования беспилотные автомобили без людей в кабине. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра транспорта РФ Романа Старовойта.

По его словам, уже в 2025–2026 годах беспилотные автомобили поедут по ЦКАД и трассе М-12 Москва — Казань. Также Старовойт отметил, что Россия близка, чтобы движение на дорогах общего пользования — трассах М-11 и М-12 — осуществлялось «вовсе без участия человека».

«Накапливается база данных, алгоритмов, мы оцифровываем и создаем цифровые двойники наших федеральных дорог», — сказал он.

Еще министр добавил, что технологии беспилотного движения без оператора уже успешно используются в сфере логистики.