ДТП в снежном облаке было замечено на Петербургском шоссе утром 21 декабря. Видео с произошедшим попало в телеграм-канал «Мегаполис».

На кадрах можно увидеть, как одна из легковушек въезжает в снежное облако, образовавшееся на трассе. На несколько секунд машину перестает быть видно. Еще через пару мгновений снежное облако рассеивается. Второй автомобиль с уже поврежденным бампером проезжает несколько метров после столкновения с первым.

Авария, как сообщают очевидцы «Мегаполиса», произошла по направлению в Пушкин.