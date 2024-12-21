Во Всеволожске метали бутылки с горючим в отделение почты

Мужчину задержали после бросков бутылок с горючим в здание во Всеволожске, где размещаются отделения почты и банка. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает 47news.

Вчера около половины одиннадцатого в экстренные службы поступило сообщение о происшествии в микрорайоне Южный во Всеволожске. По предварительным данным, мужчина бросил несколько бутылок в здание с отделением почты и банка.

Через полчаса патрульные задержали на Невской улице 31-летнего продавца магазина электроники. Его доставили в отдел и поместили в спецприемник.



На своих страницах в соцсетях мужчина делится фотографиями путешествия в Калининград и на фестиваль косплееров.