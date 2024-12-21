Пятеро детдомовцев задержаны за поджог шкафа в подъезде на улице Лени Голикова

Сотрудники полиции Кировского района задержали ватагу подростков, подозреваемых в умышленном повреждении чужого имущества. Им вменяют деревянный шкаф, который горел на лестничной площадке дома по улице Лени Голикова пять дней назад.

Как стало известно «Фонтанке» в субботу, 21 декабря, в начале недели в полицию обратился 54-летний мужчина. Он попросил привлечь к ответственности неизвестного преступника, который поджег его шкаф, стоящий у квартиры.

Вероятных преступников оказалось пять. Всем от 14 до 16, все из детского дома. Самых старших из них процессуально задержали и поместили в ИВС, двух младших вернули администрации учреждения.