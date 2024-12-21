Житель проспекта Просвещения поколотил шумных подростков и отобрал у них телефоны

Конфликт поколений в Калининском районе Петербурга закончился госпитализацией и доставлением в отдел. Как стало известно «Фонтанке» в субботу, 21 декабря, шумные подростки помешали отдыху местного жителя, за что получили удары и лишились смартфонов.

В субботу ночью в 51 отдел полиции позвонили 14-летние юноши. Они рассказали, что во втором подъезде дома 82к1 неизвестный мужчина отобрал у них три телефона и ушел. За одним из школьников приехала скорая, пациента госпитализировали с ушибами затылка и спины. В состоянии средней степени тяжести его поместили в хирургию.

Прибывшие на место сотрудники задержали 36-летнего жителя дома. В отношении него составили протокол о мелком хулиганстве и поместили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.