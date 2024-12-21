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Происшествия Житель проспекта Просвещения поколотил шумных подростков и отобрал у них телефоны

Житель проспекта Просвещения поколотил шумных подростков и отобрал у них телефоны

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36 комментариев

Конфликт поколений в Калининском районе Петербурга закончился госпитализацией и доставлением в отдел. Как стало известно «Фонтанке» в субботу, 21 декабря, шумные подростки помешали отдыху местного жителя, за что получили удары и лишились смартфонов.

В субботу ночью в 51 отдел полиции позвонили 14-летние юноши. Они рассказали, что во втором подъезде дома 82к1 неизвестный мужчина отобрал у них три телефона и ушел. За одним из школьников приехала скорая, пациента госпитализировали с ушибами затылка и спины. В состоянии средней степени тяжести его поместили в хирургию.

Прибывшие на место сотрудники задержали 36-летнего жителя дома. В отношении него составили протокол о мелком хулиганстве и поместили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
36
В_Ф
2 часа
Бедные дети:)) Как иногда некоторые из них достают своей борзотой. Но наказывать их никак нельзя, "Они же дети!!", охранителей звать бесполезно, да и сделать они толком ничего не смогут по той же причине. И как быть? Чтобы "в камеру" не попасть.
Заливщик голосовых планок
2 часа
А что, служивые "шум не выявили"?
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