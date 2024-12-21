У вас не остеохондроз, а сердечный приступ: как понять, что скоро случится инфаркт миокарда

Конечно, никто не застрахован от врачебной ошибки, но чаще всего гибель возникает от того, что пациент несерьезно относился к собственному здоровью. «Доктор Питер» узнал у терапевта и гастроэнтеролога Полины Шубиной о том, как распознать инфаркт миокарда и когда надо бежать в больницу.
Полина Шубина — терапевт, гастроэнтеролог Цифровой клиники ВСК.
Врачи признают: нет 100%-го фактора клинической картины, на основании которого можно принять однозначное решение, что у вас инфаркт. Даже кардиограмма иногда не показывает критичных изменений.
Был случай, когда 50-летний мужчина умер за несколько часов: врачи скорой списали боль в груди на проявление остеохондроза и сняли ее лекарством, но повторный приступ стал фатальным. Нередко мужчины чуть старше 50 лет, которые считают себя здоровыми и раньше не страдали от проблем с сердцем, даже не подозревают, что у них опасное заболевание, и вполне могут пропустить инфаркт, списывая его симптомы на другие болезни.
Другой случай — с женщиной — произошел во время Восточного экономического форума во Владивостоке. У сотрудницы ВЭФ сильно болел живот, но она считала, что дают о себе знать проблемы с желудком, приняла таблетки. Когда приехала скорая, сотрудница форума была уже в критическом состоянии, пока ее везли в больницу, пережила клиническую смерть. Ее с трудом спасли.
Инфаркт: как не пропустить симптомы
При появлении жалоб на боль в грудной клетке первое, что требуется от врача, — исключить кардиогенную патологию как наиболее жизнеугрожающую. К сожалению, в наше время на основании возрастного фактора не всегда можно однозначно исключить заболевания сердца. В старшем возрасте, разумеется, инфаркт миокарда наиболее возможен, но это совсем не означает, что он не случается у людей до 30 лет.
Боли в грудной клетке могут быть связаны с заболеваниями:
сердца,
органов желудочно-кишечного тракта,
дыхательной системы,
спины и суставов.
Такой большой диагностический ряд и является основной причиной трудностей в установке диагноза. Не всегда осмотрев пациента, можно однозначно исключить патологию сердечно-сосудистой системы. Поэтому в рамках амбулаторного приема при наличии сомнений опытный и внимательный врач всегда порекомендует госпитализацию для исключения острого заболевания.
Но все же чаще большая часть пациентов, госпитализированных с подозрением на инфаркт, имеет другую причину болей в груди. Но всегда лучше дообследовать пациента, чем что-то упустить.
Шесть симптомов, когда обязательно надо вызывать врача
Причина появления боли. Боль в груди, возникающая при физической нагрузке (при прогулке, подъеме в гору, во время спортивной игры), а также в период выраженного стресса, — это о сердечной боли.
Боль в спине (остеохондроз) характеризуется, как правило, связью с определенным положением тела, в особенности если поза неудобная и не очень физиологичная. Как правило, при боли в спине можно найти позу, при которой становится легче, при инфаркте такой позы нет.
Длительность боли. Опасна боль в области грудной клетки, как правило, нарастающая, непроходящая, постоянная.
Сопутствующие симптомы. Наличие затрудненного дыхания, повышенного давления, обильного потоотделения, тошноты или рвоты, эпизоды потери сознания нехарактерны для боли в спине и требуют углубленной диагностики. Вторым по частоте встречаемости симптомов инфаркта является одышка. Если вдруг становится тяжело дышать, в том числе в состоянии покоя, — такое состояние требует пристального внимания.
Сила боли. Как правило, опасна крайне выраженная боль, субъективно оцененная по визуально-аналоговой шкале боли на 9–10 баллов. Конечно, боль в спине иногда может достигать такой же оценки и заставлять мучиться пациентов.
Есть еще одна оговорка для людей с сахарным диабетом: для них возможна так называемая «безболевая форма ишемии», когда инфаркт из-за дисфункции нервного волокна на фоне повышенного уровня глюкозы может не сопровождаться болью. Такая же ситуация встречается у пациентов старшей возрастной группы, когда при плановом обследовании выявляются признаки инфаркта, перенесенного на ногах.
Сопутствующие заболевания. Для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в истории болезни указывается сердечно-сосудистый риск — низкий, умеренный, высокий или очень высокий. Это как раз оценка вероятности всех сопутствующих факторов, которые могут повлиять на развитие инфаркта в течение последующих 10 лет. При повышенном уровне артериального давления без приема постоянной терапии, при наличии повышенного уровня глюкозы и холестерина вероятность инфаркта выше. Поэтому в целях профилактики эти показатели стоит контролировать независимо от наличия каких-либо жалоб и даже в случаях хорошего самочувствия. Как говорится, глюкоза не болит и не беспокоит, а когда это происходит, уже достаточно поздно.
Факторы риска. Не секрет, что у курящих пациентов сердечно-сосудистые заболевания происходят чаще, также риск повышается при наличии высокого уровня стресса, ночного режима работы, при избыточной массе тела и ожирении. Не является основополагающим, но добавить риск может и наследственный фактор. При установке корректного диагноза факторы риска также оцениваются врачом. Молодого некурящего пациента без отягощенного анамнеза врачи с меньшей долей вероятности будут подозревать на предмет развития острого коронарного синдрома.
«Железобетонного» признака нет
— Это шесть основных критериев, но, как стало понятно, нет ни одного 100%-го фактора клинической картины, на основании которого можно принять однозначное решение, — объясняет врач. — Везде есть оговорки, везде есть «но» и индивидуальные особенности. Поэтому в помощь врачу — регистрация электрокардиограммы, лабораторный контроль, УЗИ сердца. И даже в этом случае вопросы могут остаться. Тогда только диагностическая коронароангиография дает однозначный ответ и является сразу же жизнеспасающей процедурой.
Медики рекомендуют: если у вас или у родного человека возникает боль в грудной клетке, посоветуйтесь с врачом или вызовите его на дом. В данном случае тревога не небезосновательна, она скорее может быть фактором своевременно оказанной медицинской помощи. И не отказывайтесь от госпитализации, если чувствуете, что риски высоки.
Вы, возможно, удивитесь, но яйца помогут снизить риск сердечного недуга. Достаточно съедать несколько штук в неделю.
Многие боятся есть яйца из-за содержащегося в них холестерина — он считается вредным для сосудов и сердца. Однако, по словам кардиолога Ольги Бокерии, яйца, наоборот, полезны для сердечно-сосудистой и нервной систем, глаз и многих других органов.
Ольга Бокерия, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.
— Например, яйца помогают снижать уровень триглицеридов в крови, что, в свою очередь, снижает риск болезней сердца и сосудов. Доктор привела в пример результаты одного из исследований, которое показало: люди, съедавшие одно яйцо в день, на 30% реже умирали от геморрагического инсульта, чем те, кто яйца вообще не ел. Также у любителей яиц авторы работы заметили более медленное развитие уже имевшихся сердечно-сосудистых заболеваний, а в некоторых случаях и вовсе отсутствие прогрессирования, — объясняет кардиолог Ольга Бокерия.