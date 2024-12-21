Квоты закончились. Пятилетней Маше требуется помощь в лечении рака

Источник: семейный архив







Несколько месяцев назад у Маши обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Девочка перенесла две операции, но полностью удалить новообразование не удалось. Сейчас единственная надежда на протонную терапию — облучение поможет прицельно уничтожить оставшиеся раковые клетки. Но квоты закончились. Ждать их нет времени, поэтому за лечение нужно платить.

Маша Кравченко, 5 лет.

Злокачественная опухоль головного мозга — нейробластома.

Спасёт протонная терапия. Не хватает 2 834 118 ₽.

«Дочка росла активной и подвижной, с удовольствием ходила в детский сад. В августе этого года, переболев ангиной, Маша стала жаловаться на головную боль, затем появилась тошнота и рвота. Обследование выявило у неё большое новообразование в головном мозге.

Дочку срочно госпитализировали и провели операцию, но удалить его полностью не удалось. Гистология показала, что у Маши нейробластома — опухоль высокой степени злокачественности. Это стало для нас ударом! К счастью, метастазов врачи не выявили, дочке назначили вторую операцию. Но им снова не удалось удалить опухоль полностью — это было слишком рискованно.

Сейчас единственное, что может помочь Маше победить болезнь, — протонная терапия. Это наиболее щадящий и эффективный метод облучения, который прицельно убивает только раковые клетки, не задевая здоровые, что особенно важно, когда речь идёт о головном мозге.

Дочке готовы помочь в клинике в Санкт-Петербурге — врачи проведут химию и протонную терапию. Но проблема в том, что госквоты закончились, протонную терапию надо оплачивать самим. Нам не по силам найти нужную сумму, а ждать нельзя. Прошу, помогите моей девочке!» Ольга Кравченко, Челябинская область.

Константин Бойко, заведующий отделением детской онкологии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):

«У Маши нейробластома правого бокового желудочка головного мозга, состояние после повторного удаления опухоли. Девочке необходимо проведение протонной лучевой терапии на фоне химиотерапии. Учитывая объём специального лечения, Маша нуждается в пребывании в круглосуточном стационаре».

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