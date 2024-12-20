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Общество Экспедиция в Перу обнаружила 27 новых видов млекопитающих и позвоночных

Экспедиция в Перу обнаружила 27 новых видов млекопитающих и позвоночных

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11 комментариев

В ходе экспедиции в Альто-Майо, куда входят тропические леса Амазонки, ученые из некоммерческой организации Conservation International при содействии представителей местных коренных народов смогли обнаружить 27 новых видов млекопитающих и позвоночных. Об этом 20 декабря сообщает BBC.

По данным Conservation International, всего было обнаружено до 48 новых видов, но для точного определения того, являются ли они новыми, потребуются дополнительные исследования.

Среди 27 новых видов — мышь-амфибия (плавающая мышь) с перепончатыми лапами и рыба с головой-каплей; новый вид карликовой белки; новый вид иглистой мыши, названный так из-за особенно жестких остевых волосков на ее шерсти, которые выполняют функцию, схожую с иглами ежа; еще восемь видов рыб, три вида земноводных и 10 видов бабочек.

Мышь-амфибия имеет частично перепончатые лапы и питается водными насекомыми. Она принадлежит к группе полуводных грызунов, которые считаются одними из самых редких в мире, причем немногие известные виды были замечены учеными лишь несколько раз.

«Каплеголовая» рыба — новое открытие для науки, и хотя коренные жители Аваджуна, помогавшие экспедиции, уже знали о ее существовании, ученые, изучающие рыб, были особенно потрясены ее увеличенной головой: ничего подобного они раньше не видели.

Длина карликовой белки составляет всего 14 см, что в два раза меньше длины средней серой белки, длина которой колеблется от 24 до 29 см.

Альто-Майо — охраняемая территория на севере Перу с многочисленными экосистемами и территориями коренных народов.

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Conservation International Перу Экспедиция Новые виды Альто-Майо Млекопитающие и позвоночные
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Комментарии
11
Гость
43 минуты
А млекопитающие не позвоночные?
Гость
47 минут
До сих пор новых зверюшек открывают, мышь-амфибия! Очень интересно! Хотя насчет вообще полуводных грызунов - не понял, почему они самые редкие в мире? У нас в Неве их полно. Ондатры называются, тоже полуводные и тоже грызуны. Одна такая, помнится, на ступенях набережной чуть пожарный шланг не перегрызла, когда горела фабрика на Тельмана. Кстати, напишите про невских ондатр, если когда-нибудь случай подвернется.
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