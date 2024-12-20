Экспедиция в Перу обнаружила 27 новых видов млекопитающих и позвоночных

В ходе экспедиции в Альто-Майо, куда входят тропические леса Амазонки, ученые из некоммерческой организации Conservation International при содействии представителей местных коренных народов смогли обнаружить 27 новых видов млекопитающих и позвоночных. Об этом 20 декабря сообщает BBC.

По данным Conservation International, всего было обнаружено до 48 новых видов, но для точного определения того, являются ли они новыми, потребуются дополнительные исследования.

Среди 27 новых видов — мышь-амфибия (плавающая мышь) с перепончатыми лапами и рыба с головой-каплей; новый вид карликовой белки; новый вид иглистой мыши, названный так из-за особенно жестких остевых волосков на ее шерсти, которые выполняют функцию, схожую с иглами ежа; еще восемь видов рыб, три вида земноводных и 10 видов бабочек.

Мышь-амфибия имеет частично перепончатые лапы и питается водными насекомыми. Она принадлежит к группе полуводных грызунов, которые считаются одними из самых редких в мире, причем немногие известные виды были замечены учеными лишь несколько раз.

«Каплеголовая» рыба — новое открытие для науки, и хотя коренные жители Аваджуна, помогавшие экспедиции, уже знали о ее существовании, ученые, изучающие рыб, были особенно потрясены ее увеличенной головой: ничего подобного они раньше не видели.

Длина карликовой белки составляет всего 14 см, что в два раза меньше длины средней серой белки, длина которой колеблется от 24 до 29 см.

Альто-Майо — охраняемая территория на севере Перу с многочисленными экосистемами и территориями коренных народов.