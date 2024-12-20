Роспотребнадзор отчитался о ситуации по заболеваемости ОРВИ в Петербурге

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за период с 9 по 15 декабря выросла на 14,70% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

При этом ведомство отмечает, что темп распространения ОРВИ ниже уровня недельного эпидемического порога.

Заболеваемость, как сообщается, обусловлена преимущественно респираторными вирусами негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, бокавирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2).

Роспотребнадзор напомнил, что наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом является вакцинация.