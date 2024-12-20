Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, сильный дождь

ощущается как -1

4 м/c,

ю-з.

 741мм 92%
Подробнее
1 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
За что задержали главу района
Чем угощает Псков
Куда пойти на выходных
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Роспотребнадзор отчитался о ситуации по заболеваемости ОРВИ в Петербурге

Роспотребнадзор отчитался о ситуации по заболеваемости ОРВИ в Петербурге

1 097
2 комментария

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за период с 9 по 15 декабря выросла на 14,70% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

При этом ведомство отмечает, что темп распространения ОРВИ ниже уровня недельного эпидемического порога.

Заболеваемость, как сообщается, обусловлена преимущественно респираторными вирусами негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, бокавирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2).

Роспотребнадзор напомнил, что наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом является вакцинация.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Роспотребнадзор ОРВИ Грипп Петербург Заболеваемость
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED6
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Barmaley_5e4d0211d3423
1 час
Про Ковид нынче не модно?
Гость
1 час
все по плану, в строгом соответствии с графиком
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
Новости компаний
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Новости компаний
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ТОП 5
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Группа Аквилон анонсирует новый проект в Новосергиевке
20 декабря, 17:20
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14