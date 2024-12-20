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Происшествия В Ленобласти рыбак провалился под лед и утонул

В Ленобласти рыбак провалился под лед и утонул

2 372
12 комментариев

В Ленинградской области рыбак провалился под лед и утонул. Об этом 20 декабря сообщает Аварийно-спасательная служба региона.

Трагический инцидент произошел сегодня в деревне Мерево Лужского района.

Источник:

Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга обнаружили тело погибшего с помощью телеуправляемого подводного аппарата, извлекли его и транспортировали на берег, где и передали сотрудникам полиции.

Источник:

Обстоятельства происшествия выясняются.

Между тем областная Аварийно-спасательная служба начала воздушное патрулирование в акваториях областных водоемов. На Ладожском озере, в Свирской губе и в бухте Петрокрепость обнаружены места, где рыбаки рискуют жизнью, отправляясь на лед для лова несмотря на его небольшую толщину. В этих локациях спасатели усилят профилактическую работу по предотвращению ЧС.

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Мерево Лужский район Ленобласть Рыбак провалился Аварийно-спасательная служба
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Комментарии
12
Генрих Восьмой
1 час
Нашли- извлекли, а что рыбка будет кушать?
FedorGr
1 час
Хорошая новость. Рыбы будет теперь больше.
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