В Ленобласти рыбак провалился под лед и утонул

В Ленинградской области рыбак провалился под лед и утонул. Об этом 20 декабря сообщает Аварийно-спасательная служба региона.
Трагический инцидент произошел сегодня в деревне Мерево Лужского района.
Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга обнаружили тело погибшего с помощью телеуправляемого подводного аппарата, извлекли его и транспортировали на берег, где и передали сотрудникам полиции.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Между тем областная Аварийно-спасательная служба начала воздушное патрулирование в акваториях областных водоемов. На Ладожском озере, в Свирской губе и в бухте Петрокрепость обнаружены места, где рыбаки рискуют жизнью, отправляясь на лед для лова несмотря на его небольшую толщину. В этих локациях спасатели усилят профилактическую работу по предотвращению ЧС.
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