В Ленобласти рыбак провалился под лед и утонул

В Ленинградской области рыбак провалился под лед и утонул. Об этом 20 декабря сообщает Аварийно-спасательная служба региона.

Трагический инцидент произошел сегодня в деревне Мерево Лужского района.

Источник: Официальный канал Аварийно-спасательной службы Ленинградской области







Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга обнаружили тело погибшего с помощью телеуправляемого подводного аппарата, извлекли его и транспортировали на берег, где и передали сотрудникам полиции.

Источник: Официальный канал Аварийно-спасательной службы Ленинградской области







Обстоятельства происшествия выясняются.

Между тем областная Аварийно-спасательная служба начала воздушное патрулирование в акваториях областных водоемов. На Ладожском озере, в Свирской губе и в бухте Петрокрепость обнаружены места, где рыбаки рискуют жизнью, отправляясь на лед для лова несмотря на его небольшую толщину. В этих локациях спасатели усилят профилактическую работу по предотвращению ЧС.