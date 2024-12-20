Дюков заявил, что ждет возвращения российских клубов в еврокубки в 2025-м

Президент РФС Александр Дюков заявил, что ожидает возвращения российских сборных и клубов к международным соревнованиям, проводимым под эгидой ФИФА и УЕФА, уже в 2025 году.

«Я рассчитываю, что в следующем году ситуация изменится в положительную сторону. Верю, что наши команды вновь получат возможность участвовать в официальных турнирах, проводимых ФИФА и УЕФА», — приводит слова Дюкова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что российские команды были отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. Это решение лишило сборную России шанса выступить на ЧМ-2022 и Евро-2024, а также ограничило участие российских клубов в еврокубках. Кроме того, сборная не была включена в жеребьевку отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что 60–70% стран-членов поддерживают возвращение России на международную арену.