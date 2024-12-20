В женском туалете школы на проспекте Наставников обнаружили камеру. Полиция начала проверку

Ученица школы № 182 на проспекте Наставников обнаружила в женском туалете камеру, направленную на унитаз. Увидев гаджет, школьница обратилась к педагогам, а те вызвали полицию.

Как рассказали «Фонтанке» 20 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент случился во вторник. Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли гаджет. По факту произошедшего проводят проверку.

Городские telegram-каналы сообщают, что камера, спрятанная в углу туалета, была обмотана мешком. К ней были прикреплены ретранслятор и аккумулятор.