В Петербурге объявлено два «желтых» уровня погодной опасности сразу

В Санкт-Петербурге практически одновременно объявлены два «желтых» уровня погодной опасности. Об этом вечером 20 декабря сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

Уже с 21 часа сегодня и до 21 часа субботы, 21 декабря, на территории Северной столицы объявлен «желтый» уровень опасности из-за «гололедно-изморозевых отложений», говорится в сообщении.

И в период с 21 часа пятницы до 09 часов субботы «желтый» уровень погодной опасности вводится из-за сильного ветра, который может достигать 15-17 метров в секунду в прибрежных районах Финского залива.