Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

облачно, дождь

ощущается как 0

3 м/c,

ю-з.

 741мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
За что задержали главу района
Чем угощает Псков
Куда пойти на выходных
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Пассажиры в шоке: в Норвегии авиалайнер едва не упал в море

Пассажиры в шоке: в Норвегии авиалайнер едва не упал в море

2 116
1 комментарий

Самолёт бюджетной норвежской авиакомпании Norwegian оказался в шаге от падения в море после неудачной посадки.

Источник:

Как пишет Daily Mail 20 декабря, Boeing 737, следовавший из Осло, после посадки в аэропорту города Молде выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и остановился всего в 15 метрах от воды, которая начинается сразу за аэродромом. На борту находились 165 пассажиров и шестеро членов экипажа.

«Только после остановки я понял, что мы всего в считаных метрах от моря», — рассказал журналистам один из пассажиров, шокированный близостью воды.

Экипаж оперативно провёл эвакуацию через аварийные трапы. По словам очевидцев, несмотря на стрессовую ситуацию, всё прошло достаточно быстро.

Власти выясняют причину, по которой самолёт выехал за пределы полосы. Представитель норвежской стороны сообщил, что в районе наблюдался сильный ветер, а взлётно-посадочная полоса была скользкой из-за заморозков. Аэропорт Молде временно закрыл ВПП и приостановил все полёты.

Как уточняет Bild, представитель авиакомпании Norwegian Сара Нергард подтвердила, что причиной инцидента стали скользкая полоса и сильный ветер. Все члены экипажа прошли проверку на содержание алкоголя в крови, результаты которой оказались отрицательными.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED7
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Ru Serg
8 минут
Тут явно ошибка экипажа, конкретно КВС. Если диспетчер передал погоду - должны были уходить на запасной аэродром.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Новости компаний
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
ТОП 5
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Группа Аквилон анонсирует новый проект в Новосергиевке
20 декабря, 17:20
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14