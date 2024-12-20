Пассажиры в шоке: в Норвегии авиалайнер едва не упал в море

Самолёт бюджетной норвежской авиакомпании Norwegian оказался в шаге от падения в море после неудачной посадки.

Как пишет Daily Mail 20 декабря, Boeing 737, следовавший из Осло, после посадки в аэропорту города Молде выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и остановился всего в 15 метрах от воды, которая начинается сразу за аэродромом. На борту находились 165 пассажиров и шестеро членов экипажа.

«Только после остановки я понял, что мы всего в считаных метрах от моря», — рассказал журналистам один из пассажиров, шокированный близостью воды.