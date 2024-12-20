Пассажиры в шоке: в Норвегии авиалайнер едва не упал в море

Самолёт бюджетной норвежской авиакомпании Norwegian оказался в шаге от падения в море после неудачной посадки.
Как пишет Daily Mail 20 декабря, Boeing 737, следовавший из Осло, после посадки в аэропорту города Молде выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и остановился всего в 15 метрах от воды, которая начинается сразу за аэродромом. На борту находились 165 пассажиров и шестеро членов экипажа.
«Только после остановки я понял, что мы всего в считаных метрах от моря», — рассказал журналистам один из пассажиров, шокированный близостью воды.
Экипаж оперативно провёл эвакуацию через аварийные трапы. По словам очевидцев, несмотря на стрессовую ситуацию, всё прошло достаточно быстро.
Власти выясняют причину, по которой самолёт выехал за пределы полосы. Представитель норвежской стороны сообщил, что в районе наблюдался сильный ветер, а взлётно-посадочная полоса была скользкой из-за заморозков. Аэропорт Молде временно закрыл ВПП и приостановил все полёты.
Как уточняет Bild, представитель авиакомпании Norwegian Сара Нергард подтвердила, что причиной инцидента стали скользкая полоса и сильный ветер. Все члены экипажа прошли проверку на содержание алкоголя в крови, результаты которой оказались отрицательными.
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